إشبيلية يقيل مدربه الإيطالي مونتيلا

أعلن نادي إشبيلية الإسباني يوم السبت عن إقالة مدربه الإيطالي فينشينزو مونتيلا بعد ستة أسابيع فقط من قيادة الفريق لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.



وجاء قرار الإطاحة بمونتيلا بعد الهزيمة أمام ليفانتي 1 -2 الجمعة ليبقى إشبيلية بدون أي انتصار في أخر تسع مباريات بالدوري الإسباني.



وسيتولى خواكين كاباروس تدريب إشبيلية خلفا لمونتيلا، في ولاية ثانية تستمر حتى نهاية الموسم بعدما سبق له تدريب الفريق بين عامي 2000 و2005. وتولى مونتيلا تدريب إشبيلية في ديسمبر الماضي بعد الإطاحة بإداوردو بيريزو.



ونجح مونتيلا في قيادة إشبيلية لدور الثمانية لدوري الأبطال بعد الفوز على مانشستر يونايتد في دور الثمانية، كما قاده لنهائي كأس ملك إسبانيا.



وجاءت الهزيمة الساحقة أمام برشلونة في نهائي كأس الملك بخمسة أهداف دون رد بجانب الخروج من دوري الأبطال على يد بايرن ميونخ، بجانب هزيمة أمام ليفانتي لتكتب نهاية مسيرة المدرب الإيطالي مع إشبيلية.