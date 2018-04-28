ريال مدريد ينتزع فوزاً صعباً من ضيفه ليغانيس

انتزع ريال مدريد فوزا صعبا من ضيفه ليغانيس 2- 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وأنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما غاريث بيل في الدقيقة الثامنة وبورخا مايورال في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، سجل داركو براساناك هدف حفظ ماء الوجه لليغانيس في الدقيقة 66.



ورفع الريال رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد، الوصيف، وتوقف رصيد ليغانيس عند 40 نقطة في المركز السادس عشر.



ويستعد ريال مدريد لمواجهة ضيفه بايرن ميونخ يوم الثلاثاء المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في ألمانيا انتهت بفوز الريال 2 - 1.



وأراح زين الدين زيدان مدرب الريال عددا من نجوم فريقه استعدادا لمباراة بايرن يأتي في مقدمتهم كريستيانو رونالدو ومارسيلو وكايلور نافاس وسيرخيو راموس ولوكا مودريتش.