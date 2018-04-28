زيدان يريح نجومه قبل مواجهة بايرن

سيغيب كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس عن تشكيلة ريال مدريد في مواجهة ضيفه ليغانيس يوم السبت في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في وقت يجري فيه الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تغييرات في التشكيلة استعدادا لمواجهة بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.



كما سيغيب أيضا المدافع الفرنسي رفائيل فاران عن ريال مدريد مع رغبة زيدان في الحفاظ على حيوية لاعبيه قبل مواجهة بايرن ميونيخ في مدريد الثلاثاء المقبل بعد أن فاز حامل اللقب 2-1 على الفريق البافاري في مباراة الذهاب في ميونيخ.



واعتاد زيدان استبعاد رونالدو هداف الفريق من تشكيلة ريال مدريد في المباريات التي يخوضها خارج ملعبه خلال الشهرين الماضيين بهدف الحفاظ على لياقته في مباريات دوري الأبطال.



لكنها ستكون المرة الأولى التي يغيب فيها المهاجم البرتغالي عن مباراة يستضيفها حامل لقب الدوري الإسباني على أرضه منذ أن غاب عن التعادل 1-1 أمام ليفانتي في سبتمبر 2017 بسبب الإيقاف.



ويعني غياب القائد راموس وفاران عن مواجهة ليغانيس بالإضافة إلى المصابين داني كارباخال وناتشو فرنانديز أن تشكيلة ريال مدريد ستضم خمسة مدافعين فقط منهم الفارو تيخيرو (21 عاماً) الذي شارك لمدة دقيقين فقط في دوري الدرجة الأولى ولم يلعب أي مباراة هذا الموسم.



كما يعاني إيسكو لاعب الوسط من إصابة في الكتف أجبرته على مغادرة أرض الملعب خلال فوز فريقه في مباراة الذهاب أمام بايرن ميونيخ.



ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 68 نقطة متأخرا بفارق 15 نقطة عن برشلونة المتصدر وأربع نقاط عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.



ومن الناحية الحسابية فإن فشل ريال مدريد في هزيمة ليغانيس سيعني خروجه من الصراع على لقب الدوري. وإذا أخفق أيضا أتليتيكو مدريد في الفوز على ألافيس يوم الأحد فإن هذا يعني تتويج برشلونة باللقب قبل بدء مباراته أمام ديبورتيفو لاكورونيا.