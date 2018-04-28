طبيب السامبا: نيمار سيخوض كأس العالم بجاهزية كاملة

قال رودريغو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي إن نيمار، نجم الفريق المصاب، سيعود من إصابته إلى مونديال كأس العالم لكرة القدم في روسيا وهو مستعد بشكل جيد.



وجاء ذلك في تصريحات لموقع " غلوبو إسبورتو.كوم"، أدلى بها لاسمار الذي أجرى عملية جراحية للمهاجم البرازيلي.



وأضاف لاسمار أن نيمار يتدرب بشكل جيد جدا وأنه يتعافى بأحسن طريقة ممكنة وذلك في إطار البرنامج المحدد وأن الاستعداد (للبطولة) لم يتأثر.

يذكر أن مهاجم نادي باريس سان جيرمان كان قد خضع لعملية جراحية في مشط قدمه في الثالث من مارس الماضي.



ويخضع نيمار في الوقت الراهن لتدريبات لإعادة التأهيل في منزله الواقع في منطقةمانغاراتيبا القريبة من ريو دي جانيرو.



يشار إلى أن نيمار، الذي كان قد أصيب نهاية فبراير الماضي، صرح قبل فترة قصيرة بأن الفحص الأخير سيكون في السابع من عشر من مايو المقبل، وعندئذ سينظر بشكل أفضل في الموعد الذي يمكنه فيه العودة للعب.