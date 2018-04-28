كولون يودع دوري الدرجة الأولى الألماني

هبط فريق كولون إلى دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم بعد خسارته أمام مضيفه فرايبورج 2 - 3 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري (بوندسليغا).

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز بايرن ميونخ على آينتراخت فرانكفورت 4 - 1 وهامبورج على فولفسبورغ 3 - 1 وتعادل شالكه مع بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1 وأوغسبورغ مع هيرتا برلين 2-2.



وعلى ملعب بادينوفا ستاديون، تلقى فريق كولون هزيمته العشرين في الدوري هذا الموسم وهبط لدوري الدرجة الثانية، بعد سقوطه أمام مضيفه فرايبورغ 2 - 3 .



وسجل أهداف فرايبورغ نيلز بيترسن (هدفين) في الدقيقتين 14 و52 ولوكاس هولير في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، فيما سجل هدفي كولون بيتينكورت ليوناردو في الدقيقتين 82 و87. وأهدر كريستيان غونتر لاعب فرايبورغ ركلة جزاء في الدقيقة 23.



ورفع فرايبورغ رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد كولون عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.



وكان كولون قد عاد للبوندسليجا في موسم 2014 - 2015 ، وقضى أربعة مواسم في البوندسليغا قبل ان يهبط هذا الموسم.

وعلى ملعب أليانز أرينا، فاز بايرن ميونخ فوزا على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 4 - 1.

وسجل أهداف بايرن ميونخ نيكلاس دوريتش وساندرو فاغنر ورافينيا ونيكلاس سول في الدقائق 43 و76 و87 و الأخيرة من المباراة فيما سجل هدف آينتراخت فرانكفورت سباستيان هيلير في الدقيقة 78.



ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد فرانكفورت عند 46 نقطة في المركز السابع.

وكان بايرن ميونخ قد حسم لقب الدوري للمرة السادسة على التوالي بعد فوزه على أوغسبورغ 4 - 1 في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري.

وعلى الملعب الأولمبي، عاد فريق هيرتا برلين من بعيد وقلب تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه أوجسبورج إلى تعادل 2 - 2.

وسجل هدفي أوغسبورغ مياكيل غريغوريتش وسيرجيو كوردوفا في الدقيقتين 32 و61، ثم تعادل هيرتا برلين بهدفين سجلهما فيداد إيبيفيتشفي الدقيقة 84 من ركلة جزاء ودافي سليك في الدقيقة87.

ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 41 نقطة في المركز الحادي عشر كما رفع هيرتا برلين رصيده إلى 43 نقطة في المركز التاسع.

وعلى الملعب فولكسفاغن أرينا، جدد هامبورغ آماله في البقاء بتغلبه على فولفسبورغ 3 - 1.



وسجل أهداف هامبورغ بوبي شوو وود في الدقيقة 43 من ركلة جزاء ولويس هولتبي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ولوكا فالدشميدت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف فولفسبورغ جوسيب بريكالو في الدقيقة 78.



ورفع هامبورغ رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، بفارق نقطتين خلف فولفسبورغ صاحب المركز الخامس عشر.



وعلى ملعب فيلتينس أرينا، خيم التعادل 1-1 على المباراة التي جمعت شالكه بضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ.



وتقدم غلادباخ بهدف سجله رافاييل في الدقيقة 32 وتعادل شالكه بهدف سجله دانيل كاليغيوري في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء.

واضطر فريق شالكه لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 12 بعد طرد نبيل بن طالب.



ورفع شالكه رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني كما رفع غلادباخ رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثامن.