مورينو يحرم لاس بالماس من انتصار معنوي على إسبانيول

خيم التعادل على 1-1 على المباراة التي جمعت إسبانيول بضيفه لاس بالماس يوم السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



تقدم لاس بالماس بهدف سجله جوناثان كاييري في الدقيقة 29 من ركلة جزاء وتعادل جيرارد مورينو في الدقيقة 76.



ورفع إسبانيول رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس عشر، كما رفع لاس بالماس رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع عشر، علما بانه هبط إلى دوري الدرجة الثانية في الجولة الماضية.