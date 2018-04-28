17 هزيمة تطيّر رأس مونتيلا للمرة الثانية في 5 أشهر

لم يشفع التأهل التاريخي الذي حققه المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا مع إشبيلية على حساب مانشستر يونايتد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في استمراره، حيث أعلن نادي إشبيلية الإسباني يوم السبت إقالة مونتيلا بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق تحت قيادته في الفترة الأخيرة وبعد 6 أسابيع من الفوز على مانشستر يونايتد، وجاء القرار بعد الخسارة التي تلقاها النادي الأندلسي من ليفانتي بهدفين مقابل هدف في افتتاح منافسات الأسبوع الـ35 من عمر الدوري الإسباني يوم الجمعة.

وكان المدرب الإيطالي تولى قيادة الأمور الفنية داخل إشبيلية بداية العام الجاري، بعدما تمت إقالته في وقت سابق من تدريب ميلان الإيطالي، ووفقا للأرقام والإحصائيات الخاصة بمونتيلا مع إشبيلية، فإنه حقق الفوز في 11 مباراة فقط من مجموع 28 لقاء قاد فيه الفريق، بينما خسر 10 مواجهات وتعادل في 7 مناسبات.

وبحسب تقارير الصحافة الإسبانية فإن وصول إشبيلية إلى دور الـ16 في أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي منح مونتيلا فرصة أخرى داخل إشبيلية بشكل مؤقت قبل أن يودع المنافسة على يد بايرن ميونخ في ربع النهائي، ولم تكن إدارة وجماهير النادي راضية عن النتائج التي حققها النادي على المستوى المحلي، لأنه سرعان ما عاد الفريق الأندلسي لتحقيق النتائج السلبية، ولم يفز الفريق في آخر 11 مباراة إلا مرة واحدة كانت على حساب مانشستر يونايد على ملعبه في أولد ترافورد، وخسر نهائي كأس الملك بخماسية دون مقابل من برشلونة الأسبوع الماضي.

وأكد إشبيلية في بيان رسمي تعيين الإسباني خواكين كاباروس مدربا للفريق خلال الفترة المتبقية من الموسم، علما أنه سبق وتولى زمام الأمور الفنية للفريق في عامي 2000 و 2005. وتراجع النادي الأندلسي للمركز الثامن في الدوري بفارق 3 نقاط خلف فياريال صاحب المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أن علاقة مونتيلا دامت لأربعة أشهر مع إشبيلية، بعدما حل في مكان الأرجنتيني إداوردو بيريزو الذي أقيل في منتصف الموسم والذي كان تولى المسؤولية الفنية خلف مواطنه خورخي سامباولي الذي انتقل لتدريب المنتخب الأرجنتيني.

ويعد الموسم الرياضي الحالي الأسوأ في تاريخ فينتشينزو مونتيلا لتلقيه الإقالة الثانية في موسم واحد، حيث سبق وأقيل من رأس الجهاز الفني لميلان الإيطالي في نوفمبر الماضي لسوء نتائج الفريق أيضا، بعدما حقق ستة انتصارات فقط مقابل سبع هزائم وتعادلين.



وبالمجمل العام، فإن مونتيلا خاض 43 مباراة مع الناديين، خسر 17 مرة وتعادل في 9 مباريات، بينما فاز في 17 لقاء.