أنشيلوتي يرفض تدريب منتخب إيطاليا

كشفت تقارير صحفية يوم الأحد أن كارلو أنشيلوتي رفض عرضا لتدريب المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، بعدما كان أقرب المرشحين لتولي تدريب المنتخب الغائب عن مونديال روسيا.

ويبحث اتحاد الكرة الإيطالي عن مدرب جديد لخلافة جيان بيرو فينتورا الذي رحل عن منصبه عقب فشل الازوري في بلوغ كأس العالم ودخل في مفاوضات مع أنشيلوتي المدرب السابق لبايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني، ولكن وفقا لصحيفة "ال كوريري ديللو سبورت" فإن انشيلوتي رفض العرض.



وكان أنشيلوتي، الذي لم يتول تدريب أي فريق منذ رحيله عن بايرن ميونخ الألماني في سبتمبر الماضي، هو المرشح الأول لتدريب المنتخب الإيطالي في الأسابيع الأخيرة.

ورفض أنشيلوتي أيضا في ديسمبر الماضي تولي تدريب إيطاليا. واقترح اسم كارلو ليكون بديلا للفرنسي أرسين فينغر على رأس القيادة الفني لأرسنال الإنجليزي.



ويتولى تدريب منتخب إيطاليا حاليا بشكل مؤقت المدرب لويجي دي بياجيو، ولكن المسؤولين عن الكرة الإيطالية يبحثون منذ أشهر عن مدرب ذي ثقل أكبر لخلافة المدرب السابق فينتورا.



ومن بين الأسماء التي طرحت أيضا لتدريب المنتخب الإيطالي برز اسم روبرتو مانشيني وكلاوديو رانييري.