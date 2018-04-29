الألماني ستيندل يغيب عن كأس العالم

أكد لارس ستيندل مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ والمنتخب الألماني يوم الأحد أنه سيغيب عن مونديال روسيا بسبب الإصابة التي لحقت به في الكاحل.



وخرج ستيندل مصابا في الدقيقة 38 من المباراة التي تعادل فيها غلادباخ مع شالكه 1 -1 يوم السبت، وأظهرت الفحوصات الأولية أنه لم يتعرض لكسر في القدم، لكن الفحوصات الإضافية التي خضع لها اللاعب يوم الأحد أكدت غيابه عن الملاعب في الجولات الأخيرة من الدوري وكذلك عن كأس العالم.



وقال ستيندل في بيان له: من الصعب جدا التعرض للإصابة في هذا التوقيت، فمن ناحية لن أتمكن من مساعدة الفريق في هذه المرحلة المهمة من الموسم، ومن ناحية أخرى من المؤسف تماما أن فرصة مشاركتي في كأس العالم قد تبددت.



وعلى غير المتوقع شارك ستيندل في كأس القارات العام الماضي وظهر بشكل جيد ليساهم في فوز المنتخب الألماني باللقب.



وانضم ستيندل إلى القائمة الأخيرة التي أعلنها يواخيم لوف مدرب ألمانيا، حيث بدا أنه يتنافس مع ساندرو فاغنر مهاجم بايرن ميونخ وماريو غوميز مهاجم شتوتغارت على تمثيل خط هجوم الماكينات في المونديال.