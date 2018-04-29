تفينتي يهبط إلى دوري الدرجة الأولى الهولندي

المصدر: أمستردام - د ب أ

هبط فريق تفينتي إلى دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم عقب خسارته أمام فيتيسه أرنهيم صفر - 5 يوم الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة.

وسجل أهداف فيتيسيه ثولاني سيريرو في الدقيقة 40 وتيم ماتافز (هدفين) في الدقيقتين 53 و88 وبريان لينسين (هدفين) في الدقيقتين68 و74.

وتوقف رصيد تفينتي عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير ليهبط رسميا، بينما رفع فيتيسه رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الثانية، تعادل أيندهوفن مع أدو دين هاغ 3-3. وسجل أهداف أيندهوفن هيرفينغ لوزانو في الدقيقة 11 وجاستن بيريرو لوبيز (هدفين) في الدقيقتين 58 و85، فيما سجل لأدو دين هاغ بيورن مارس جونسون (هدفين) في الدقيقتين 16 و72 وعبد الناصر الخياطي في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب كما رفع أدو دين هاج رصيده إلى 44 نقطة في المركز التاسع.

وكان أيندهوفن توج بلقب الدوري لهذا الموسم للمرة الرابعة والعشرين في تاريخه.