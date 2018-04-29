رغم حسم اللقب.. مانشستر سيتي يواصل تحطيم الخصوم

واصل مانشستر سيتي عروضه القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم تتويجه باللقب، وحقق فوزا كبيرا على ضيفه ويست هام 4-1 يوم الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري.



وتلاعب نجوم مانشستر سيتي بلاعبي ويست هام وأنهوا الشوط الأول متقدمين 2 - 1 ، حيث افتتح ليروي ساني التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 13 وأضاف بابلو زاباليتا، لاعب ويست هام، الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27 قبل أن يقلص آرون كريسويل النتيجة بتسجيل هدف ويست هام في الدقيقة 42.



وفي الشوط الثاني واصل فريق مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللقاء وسجل هدفين آخرين عن طريق غابرييل خيسوس في الدقيقة 53 وفرناندينيو في الدقيقة 64.



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 93 نقطة في صدارة الترتيب ، وتوقف رصيد ويست هام عند 35 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف أمام هيديرسفيلد.



وكان مانشستر سيتي توج بلقب الدوري لهذا الموسم للمرة الخامسة في تاريخه والثالثة له في آخر سبعة مواسم.



يذكر أن هذا الفوز هو الثلاثين لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ثلاث، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة عشر لويست هام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في 11 مباراة.