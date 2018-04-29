سيلتك يحسم ديربي غلاسكو ويتوج بالدوري الأسكتلندي

توج سيلتك بلقب الدوري الأسكتلندي الممتاز لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي بعد فوزه الساحق على غريمه التقليدي غلاسكو رينجرز 5 -صفر يوم الأحد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سيلتك بثلاثة أهداف نظيفة حيث تكفل أودسون إدوارد بتسجيل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 14 و41 ثم أحرز جيمس فورست الهدف الثالث في الدقيقة 45.



وفي الشوط الثاني سجل توم روجيك وكالوم ماكغريجغور الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 47 و53.



وحسم سيلتك اللقب قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، كما فاز المدرب برندان رودجرز باللقب الثاني على التوالي في الدوري الأسكتلندي منذ توليه المسئولية الفنية في موسم 2016-2017.