شكوك حول لحاق روبن بمباراة ريال مدريد

تحوم شكوك ضخمة حول إمكانية مشاركة آرين روبن مع بايرن ميونخ الألماني أمام ريال مدريد في إياب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.

وتم استبدال روبن بعد شكواه من آلام في الفخذ بعد دقائق قليلة من مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في مدينة ميونخ وخسرها بايرن 1 - 2.

وخاض آرين تدريبا منفردا يوم الأحد. وقال يوب هاينكس مدرب الفريق : يتعين علينا الانتظار ومعرفة موقف روبين. يجب عليه أن يؤكد لنا أنه أصبح بحالة جيدة.



وكانت هناك أنباء أفضل لبطل الدوري الألماني بشأن الثنائي خافي مارتينيز وديفيد ألابا، اللذان غابا عن المباراة التي فاز فيها بايرن ميونخ على آينتراخت فرانكفورت 4 - 1 يوم السبت، حيث انتظما في التدريب الجماعي للفريق يوم الأحد.



وقال ألابا، الذي يعاني من مشكلة عضلية، إنه بات على الطريق الصحيح للمشاركة في مباراة الثلاثاء. في نفس الوقت يدفع هاينكس بنيكلاس شول (22 عاماً) أمام ريال مدريد بدلا من المصاب جيروم بواتينغ.