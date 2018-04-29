عمدة قرية محمد صلاح يصفع إدارة برشلونة

وجه ماهر شتيه عمدة قرية نجريج مسقط رأس محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، صفعة قوية لإدارة برشلونة وجماهير النادي بعدما كشف أن اللاعب مشجع عاشق لريال مدريد و"يحلم بارتداء قميصه حتى لو يوما واحدا".

وخطف النجم المصري (25 عاماً) الأنظار هذا الموسم بعد انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، وتوج مؤخراً كأفضل لاعب في الدوري الأكثر متابعة في العالم، كما سجل هدفين وصنع مثلهما في مرمى فريقه السابق روما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووضعت مستويات صلاح، لاعب المقاولون العرب السابق هدفاً للعديد من الأندية في أوروبا، وأبرزهم برشلونة وريال مدريد، بعدما بدأ مسيرو الأول البحث عن إيجاد حلول لتراجع مستويات الفريق أوروبيا بالتعاقد مع نجوم جدد، وتعويض رحيل بعض النجوم وأبرزهم القائد أندريس إنييستا الذي أعلن مغادرته كاتالونيا نهاية الموسم.

وقال شتيه في لقاء ظهر عبر برنامج "إيل شيرينغويتو" الإسباني إن محمد صلاح أبلغه في زيارة قريبة رغبته بارتداء قميص ريال مدريد لو يوما واحدا، مشيراً إلى أن اللاعب الماهر لا يرى نفسه مستقبلاً إلا في صفوف ريال مدريد.



وضم برشلونة الفرنسي عثمان ديمبلي في الصيف الفائت لتعويض رحيل نيمار مقابل أكثر من 100 مليون يورو، لكن اللاعب الفرنسي الشاب لم يكن على مستوى الطموح، وتوجه برشلونة بعد ذلك إلى فيليبي كوتينيو زميل صلاح السابق في ليفربول وحصل عليه لقاء 160 مليون يورو.



وبحسب تقارير إسبانية فإن فلورنتينو بيريز معجب تماماً باللاعب المصري، ويراه ركيزة أساسية في مشروعه الجديد الذي يتضمن تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني ماركو أسينسو ويكملهما محمد صلاح، بعد بيع عقود نجوم بارزين أمثال غاريث بيل وكريم بنزيمة.