فيلايني يودع فينغر بهدف قاتل في مرمى أرسنال

انتزع مانشستر يونايتد فوزا صعبا من ضيفه أرسنال 2 -1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله بول بوغبا في الدقيقة 16. وفي الشوط الثاني، سجل هينريك مخيتريان هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 51 قبل أن يسجل مروان فيلايني هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، وتوقف رصيد أرسنال عند 57 نقطة في المركز السادس.



يذكر أن هذا الفوز هو الرابع والعشرين لمانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في خمس مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية عشر لأرسنال في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 17 مباراة والتعادل في ست مباريات.