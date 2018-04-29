هدف غاميرو يمنح أتليتكو نقاط ألافيس

تأجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوز ملاحقه المباشرة أتلتيكو مدريد 1 -صفر على مضيفه ديبورتيفو ألافيس يوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين للمسابقة.



ارتفع رصيد أتلتيكو، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضين بالبطولة، إلى 75 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط خلف برشلونة، الذي سيحصل على اللقب رسميا قبل خوض مبارياته الأربع الأخيرة في المسابقة هذا الموسم، حال حصوله على نقطة التعادل فقط أمام مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا في وقت لاحق بالمرحلة ذاتها.



في المقابل، تجمد رصيد ألافيس، الذي تكبد خسارته رقم 20 في المسابقة هذا الموسم، عند 41 نقطة في المركز الثالث عشر.



يدين أتلتيكو بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى مهاجمه الفرنسي كيفن غاميرو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها زميله المخضرم فيرناندو توريس في الدقيقة 71.



بهذه النتيجة، أنعش أتلتيكو آماله في الحصول على وصافة المسابقة، بعدما ابتعد بفارق أربع نقاط أمام ريال مدريد (حامل اللقب)، صاحب المركز الثالث.