هيغوايين يلدغ إنتر بهدف قاتل ويحافظ على آمال يوفنتوس

سجل يوفنتوس عودة مثيرة ليقتنص فوزا قاتلا من مضيفه إنتر ميلان 3 -2 يوم السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ونجح يوفنتوس في تحويل تأخره بهدفين لهدف قبل ثلاث دقائق من النهاية، ليحقق فوزا دراميا في الثواني الأخيرة بفضل هدفي الكولومبي خوان كوادرادو والمهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغوايين.



واقترب يوفنتوس بهذا الفوز خطوة حاسمة من اللقب السابع على التوالي في الدوري الإيطالي، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 88 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه نابولي الذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه فيورنتينا.



وفي المقابل تلقت مساعي إنتر ميلان في التأهل لدوري أبطال أوروبا لضربة قوية بعدما تجمد رصيده عند 66 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب المركز الرابع والذي يلتقي مع مضيفه تورينو يوم الأحد.

وتقدم يوفنتوس بهدف عن طريق البرازيلي دوغلاس كوستا في الدقيقة 14. وتعرض إنتر لضربة موجعة لطرد ماتياس فيتشينو في الدقيقة 18 لكن رغم النقص العددي أدرك الأرجنتيني ماورو إيكاردي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 52.



وسجل إنتر ميلان هدفا بنيران صديقة في الدقيقة 65 أحرزه أندريا بارتزالي مدافع يوفنتوس بطريق الخطأ في مرمى فريقه.



ولكن يوفنتوس انتفض في اللحظات الأخيرة حيث سجل كوادرادو هدف التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 87 وفي الدقيقة 89 خطف هيغوايين هدف الفوز القاتل للسيدة العجوز.