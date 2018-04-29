النجم المكسيكي المخضرم ماركيز يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن نجم كرة القدم المكسيكي المخضرم رافاييل ماركيز اعتزاله اللعب وسط حالة هائلة من الإشادة بمسيرته الرائعة الحافلة بالإنجازات من قبل زملائه ومنافسيه.

وكشف ماركيز (39 عاماً) عن قرار الاعتزال عقب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين باتشوكا وفريقه أطلس في الجولة الأخيرة من مباريات الموسم المنتظم بدوري كرة القدم المكسيكي.



وأنهى ماركيز مسيرته الاحترافية التي امتدت على مدار 22 عاما وذلك مع نفس الفريق الذي بدأ من خلاله مسيرته الاحترافية في 1996 .



وقال ماركيز ، في تصريحات إلى شبكة "فوكس سبورتس" : أشعر بأنني على ما يرام. حاولت بذل كل ما بوسعي حتى المباراة الأخيرة.



وأوضح : لم أجرب حياة الاعتزال بعد. سألوني عن شعوري ، والحقيقة أنني أشعر بالسعادة لأنني قدمت مسيرة رائعة. حاولت دائما بذل كل جهدي ولا ألوم نفسي. أشعر بالرضا والقناعة لما قدمته خلال مسيرتي.



وأبدى خيسوس مارتينيز رئيس نادي باتشوكا إعجابه الهائل بمسيرة ماركيز الحافلة بالإنجازات وأعلن أن إحدى مقصورات استاد باتشوكا ستحمل اسم ماركيز تقديرا لهذه المسيرة الرائعة للاعب علما بأن ماركيز لم يسبق له أن لعب لباتشوكا.



وإلى جانب التقاطه الصورة التقليدية مع زملائه بالفريق قبل بداية المباراة ، التقط ماركييز صورة تذكارية مع التشكيلة الأساسية لفريق باتشوكا.



وكان ماركيز عاد إلى صفوف فريق أطلس في 2015 بعد نحو 20 عاما من بدايته مع نفس الفريق، وأعرب ماركيز عن أمله في أن تستطيع الأجيال الجديدة تحسين أداء فريق أطلس في السنوات المقبلة.



وكان أمل ماركيز في أن يكون أحد المختارين ضمن قائمة المنتخب المكسيكي في بطولة كأس العالم 2018 ولكن إدراج اسمه من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ضمن لائحة من 21 شخصا و42 كيانا يفترض ارتباطهم بشبكة تجارة مخدرات قد يكون له دور في عدم استدعاء اللاعب ضمن قائمة المنتخب المكسيكي للمونديال الروسي.