إيمري تشان يقترب من ارتداء قميص يوفنتوس

يتحضر لاعب الوسط الألماني إيمري تشان للانتقال من ليفربول الإنجليزي إلى يوفنتوس الإيطالي بعدما وافق على عقد يمتد لخمسة أعوام، وذلك بحسب ما أفادت تقارير صحافية في إيطاليا يوم الاثنين.

وذكرت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" أن الدولي الألماني الغائب عن الملاعب حاليا بسبب إصابة في ظهره، قد يوقع العقد خلال الأسبوع الحالي من دون أن يحصل ليفربول على أي مقابل لأن ارتباطه بالفريق الإنجليزي يصل إلى نهايته في ختام الموسم.

وأشارت الصحيفة الى أن اللاعب البالغ 24 عاما توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس يقضي بحصوله على 6 ملايين يورو سنويا.

وتشير التقارير الى أن باريس سان جرمان الفرنسي مهتم كذلك بتشان لكن الأخير وافق على الانتقال إلى يوفنتوس للعب الى جانب مواطنيه سامي خضيرة وبينيديكت هوفيديس، علما بأن بقاء الأخير في تورينو ليس مؤكدا كونه يلعب مع "السيدة العجوز" على سبيل الإعارة من شالكه.

ووصل تشان الى ليفربول عام 2014 قادما من باير ليفركوزن الذي لعب معه لموسم واحد بعدما انتقل اليه من بايرن ميونخ الذي توج معه بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا عام 2013.