"الحنين" يعيد بالوتيلي إلى الدوري الإيطالي



أكد الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم نادي نيس الفرنسي الإثنين أنه يرغب في العودة إلى إيطاليا بعد عامين قضاهما في رحاب الدوري الفرنسي، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وسجل بالوتيلي 39 هدفا منذ وصوله إلى فرنسا في إنتقال حر أغسطس 2016، بعدما فشل في فرض نفسه مع ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي.

وكشف صاحب الـ 27 عاما في تصريحات نقلتها مواقع إلكترونية إيطالية، عن نيته بالعودة إلى إيطاليا، مؤكدا وجود العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد معه وأن ميلان ليس أحدها.

وقال: لا فرصة لدي للعودة إلى فريق الروسونيري، وأنا شبه واثق من أنني لن أبقى، وإن كنت غير متأكد بشكل تام بعد، لكن الأرجح أنه موسمي الأخير .

وربطت تقارير صحافية إسم المهاجم الإيطالي الذي سجل 15 هدفا في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعدد من الأندية في إيطاليا و إنجلترا.