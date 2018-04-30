جوردي ألبا: ما تفعله جماهير برشلونة مع قائدنا أمر مخجل

دافع جوردي ألبا، نجم نادي برشلونة الإسباني، عن المدير الفني لفريقه، إرنستو فالفيردي، وأكد أنه من المخجل انتقاده في اليوم الذي توج فيه بلقب الدوري الإسباني من قبل مجموعة من أنصار النادي الكتالوني.

وقال ألبا عقب فوز برشلونة 4 - 2 يوم الأحد على مضيفه ديبورتيفو لا كرونيا ليتوج على إثر ذلك بلقب لا ليغا: من المخجل أن ينتقدوا فالفيردي، لقد تعامل بشكل جيد للغاية داخل غرفة خلع الملابس، نحن - اللاعبين - علينا أن نكون في المواجهة، نحن جميعا معه، والآن يبدو أن لا أحد يثمن قيادته لبرشلونة للفوز بالثنائية.



واعترف ألبا أن الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام روما الإيطالي كان بمثابة وصمة، ولكنه يرى في الوقت نفسه أن الفوز بالليغا وكأس ملك إسبانيا كافيان لاعتبار الموسم ناجحا.



واختتم قائلا: الطريقة التي سقطنا بها في دوري أبطال أوروبا لم تكن الأفضل، ولكن العالم أجمع كان ليكتفي بالثنائية.