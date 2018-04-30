راموس يقلل من إنجاز برشلونة.. ويؤكد: لن نقيم ممرا شرفيا

أكد سيرخيو راموس، مدافع ريال نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، يوم الاثنين أن الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا أكثر أهمية من ثنائية الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا التي فاز بها برشلونة، مشيرا إلى أن وصول فريقه إلى نهائي البطولة الأوروبية مرة أخرى هذا الموسم سيكون بمثابة جائزة لتضحياته واستمراريته.

وقال قائد ريال مدريد في مؤتمر صحفي عقده: برشلونة قدم عاما كبيرا، فازوا بلقبين، الفوز بالكأس له قيمته والليغا لها قيمة أكبر، الفوز بدوري الأبطال لديه هذه القيمة التي تعادل هذين اللقبين أو ربما أكبر، بالنسبة لي سيكونان موسمان كبيران لكلانا.



ويدافع النادي الإسباني الثلاثاء أمام بايرن ميونخ الألماني عن تفوقه في نتيجة مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا عندما فاز يوم الأربعاء الماضي بنتيجة 2- 1 على ملعب العملاق البافاري.



وأضف: بالنسبة لريال مدريد فرصة اللعب مرة أخرى في النهائي تشكل حافزا كبيرا، وهي جائزة لتضحياته واستمراريته، لدينا هذه الخبرة في الفوز به قبل ذلك وندرك ما يعني إمكانية اللعب في هذا النهائي، نحن على بعد خطوة صغيرة من وضع أقدامنا على ملعب كييف، ونأمل في أن يتحقق هذا.



ويرى راموس أن مواجهة بايرن ميونخ قد تكون فرصة للتألق، واستطرد قائلا: قدمنا أداء كبيرا في مواجهتنا معهم ونرغب في الاستمرار بهذا الشكل، لا نشعر بالاكتفاء ونرغب في التألق وأن ندخل إلى المباراة كما لو كانت النتيجة سلبية.

وأوضح راموس أن ريال مدريد لن يقيم ممرا شرفيا لبرشلونة قبل مباراة الكلاسيكو في الأسبوع المقبل، وذلك وفقا لما صرح به في وقت سابق، المدير الفني للفريق، الفرنسي زين الدين زيدان.



واستطرد راموس قائلا: ما قاله زيزو سوف يتم تنفيذه، نتحدث كثيرا عن هذا الموضوع، هم فازوا باللقب وهذا ما أرادوه، لن يكون هناك ممر، انتهى، فليستمتعوا باللقب ونحن سنستمتع بإقصاء الألمان ولعب نهائي أخر.



وأشار المدافع الإسباني إلى صعوبة البقاء على القمة لوقت طويل في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتابع قائلا: نحن نجعل المستحيل سهلا، ونقوم بما لم يستطع تحقيقه أحد، كون فوزنا بثلاثة ألقاب متتالية في دوري الأبطال يبدو أمرا سهلا فإن هذا يدفعنا يوما تلو أخر للاستمرار في تحطيم الأرقام القياسية.