رومينيغه يثير الشكوك حول عودة نوير إلى الملاعب

أثار كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، حالة من الغموض حول عودة الحارس مانويل نوير للمباريات، وذلك بعد أن أشار إلى أن هناك خطة سرية بين يوب هاينكس، مدرب الفريق، والحارس تتعلق بمسألة إعادة إشراكه في اللقاءات.



وقال رومينيغه يوم الاثنين بمدينة ميونخ الألمانية: ليس لدي أي فكرة، إنها خطة أو خطة سرية بين يوب ومانويل ولم أرغب في التدخل فيها.

وأضاف: لا أعرف بما يفكر هاينكس فيما يخص مانويل، أعتقد أن الأهم هو أنه (نوير) يسجل تقدما أسبوعا تلو أخر.



وبعد فوز بايرن ميونخ مطلع الأسبوع الجاري على ملعبه 4 - 1 على إنتيراخت فرانكفورت، لم يعد أمام النادي البافاري سوى مباراتين فقط في الدوري الألماني بوندسليغا يمكن لنوير أن يعود من خلالهما بعد أن غاب عن الملاعب منذ سبتمبر الماضي، إثر تعرضه لإصابة في القدم.



واستبعد نوير من مباراة بايرن ميونخ يوم الثلاثاء على ملعب سانيتاغو بيرنابيو أمام ريال مدريد، صاحب الأرض، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيخوض المباراة الحارس سيفين أولريتش، والذي شارك أساسيا في مباراة الذهاب والتي خسرها بايرن ميونخ على ملعبه بنتيجة 2 - 1.



واستطرد رومينجه قائلا: أتمنى أن يتمكن من اللعب وأعتقد أن أحد أكبر أهدافه ورغباته هو بالطبع المشاركة في مونديال كرة القدم بروسيا، سيكون من الجيد أن يشارك في إحدى مباريات البوندسليغا.



وينتظر الجميع عودة نوير وخاصة في ظل التوقعات الكبيرة التي ترشح المنتخب الألماني للمنافسة هذا العام على لقب المونديال في روسيا.



وقال يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني مؤخرا: نعتقد أنه قد يتمكن من التواجد في التدريبات، وذلك ردا على سؤال عن احتمالات مشاركة نوير في المونديال.



ومن المقرر أن يعلن لوف عن قائمته المبدئة للمنتخب الألماني المشارك في المونديال في 15 مايو المقبل.



وتعرض نوير، الحارس الأساسي لبايرن ميونخ والمنتخب الألماني طوال عدة سنوات، لإصابة في القدم في نهاية الموسم الماضي وعانى من تجدد نفس الإصابة في إحدى التدريبات في منتصف سبتمبر.



وخاض الحارس الألماني العملاق أخر مبارياته قبل الإصابة في السادس عشر من الشهر المذكور.



وخضع نوير لإجراء عملية جراحية وبدأ بعدها برنامجا ممتدا للتعافي، وفي نهاية مارس الماضي خاض أول تدريباته داخل الملعب، ثم تلى ذلك تدريبات بالكرة.



ولا يزال موعد عودة الحارس الألماني أمرا مبهما حتى الآن، ولكن نوير أعرب عن ثقته في الأسبوع الماضي في التعافي في أسرع وقت لكي يتمكن من المشاركة في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في حال تأهل بايرن ميونخ وعبوره لعقبة ريال مدريد في نصف النهائي.