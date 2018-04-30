سليماني مهدد بالإيقاف 3 مباريات في الدوري الإنجليزي

يواجه الدولي الجزائري، إسلام سليماني، مهاجم نيوكاسل الإنجليزي عقوبة الإيقاف لـ 3 مباريات من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والذي اتهمه باستخدام السلوك العنيف ضد مدافع وست بروميتش ألبيون كريغ داوسون خلال مباراة جمعت الفريقين السبت في المرحلة 36 من الدوري الممتاز.

ولم يشاهد حكام المباراة الحادثة، عندما وجه سليماني ضربة إلى داوسون في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك"، بيد أن مسؤولي الاتحاد فتحوا تحقيقا بعد مراجعة الفيديو الخاص بالحادثة.

واتهم الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي له المهاجم إسلام سليماني باستخدام العنف، قائلا: "لم يرَ حكام المباراة السلوك العنيف الذي قام به سليماني في الدقيقة 80، بينما أظهر الفيديو الحادثة، وعلى اللاعب الرد على التهمة حتى الساعة السادسة من مساء الأول من مايو 2018".

ووفقاً للوائح اللجنة التأديبية للاتحاد الإنجليزي، فإن اللاعب المعار من ليستر سيتي يواجه عقوبة الإيقاف لـ 3 مباريات.