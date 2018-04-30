مويز: ويست هام بحاجة إلى فوز واحد للبقاء

قال ديفيد مويز مدرب وست هام يونايتد إن فريقه بحاجة لفوز واحد على الأقل فيثلاث مباريات متبقية لضمان البقاء في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم المقبل.



وخسر وست هام 4-1 من مانشستر سيتي بطل الدوري يوم الأحد الماضي ويبتعد بفارق ثلاث نقاط عن ساوثهامبتون صاحب المركز 18 والذي تتبقى له ثلاث مباريات أيضا.



وأشار مويز، الذي كان مدربا لسندرلاند عندما أنهى الموسم الماضي في المركز الأخير، إلى أن وست هام بإمكانه استغلال اللعب على أرضه لتجنب الهبوط.



وأضاف لموقع وست هام على الإنترنت: لست قلقا. عندما وصلت إلى هنا كنا في المركز الأخير ومهمتنا الكبرى هي الابتعاد عن منطقة الهبوط وأمامنا ثلاث مباريات.



وتابع: أتمنى أن نحصد النقاط من مباراتين بملعبنا كما سنزور ليستر سيتي وإذا حققنا فوزا على أرضنا أعتقد أننا سنكون بأمان، سنستضيف مانشستر يونايتد وإيفرتون وأتمنى أن نحقق الفوز المطلوب في استاد لندن.