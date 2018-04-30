"الكواخي" فيا يصل إلى الهدف رقم 400 في مسيرته

سجل نجم كرة القدم الإسباني دافيد فيا الهدف رقم 400 في مسيرته الاحترافية في المباراة التي فاز بها فريقه نيويورك سيتي الأميركي 3 - 1 على منافسه دالاس في بطولة الدوري المحلي.



ويعد فيا الملقب بـ"الكواخي" أحد اللاعبين القلائل الذين تضمهم قائمة الهدافين الذين وصلوا إلى الهدف رقم 400 في مسيرتهم، ويشارك اللاعب الإسباني في هذه القائمة كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش والأوروغواياني لويس سواريز.



وقال فيا عقب انتهاء المباراة: الآن علي أن أعمل لتسجيل الهدف 402، هذه هي العقلية التي تمتعت بها دائما، أرغب في تسجيل المزيد من الأهداف لمساعدة فريقي وهذا هو ما سأسعى لتحقيقه.



ومن بين الأهداف التي سجلها فيا عبر مسيرته حتى الآن، كانت 59 منها بقميص المنتخب الإسباني الذي فاز معه بلقب بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا وبطولة كأس أمم أوروبا 2008.



وتألق المهاجم الدولي السابق في إسبانيا مع أندية فالنسيا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد قبل أن يرحل إلى الولايات المتحدة الأميركية في 2015 وسجل فيا 68 هدفا في الدوري.