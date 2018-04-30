مساعٍ لمحاربة العنصرية في الدوري الروسي قبل المونديال

أعلن أليكسي سميرتين، مرجع مكافحة التمييز والعنصرية في مونديال 2018 في روسيا، الاثنين تأييده لإصدار "بطاقات هوية للمشجع" في الدوري الروسي لكرة القدم من أجل "تحميل المسؤولية" للمشجعين، وذلك عقب حوادث عنصرية جديدة شهدها الدوري.

وقال سميرتين لقناة "آر تي" الروسية: أنا مع استخدام نظام "بطاقة هوية المشجع"، كما فعلنا في كأس القارات (في يونيو 2017).

وكانت روسيا وضعت هذا النظام في المونديال لتحديد المشجعين بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، من أجل محاربة الهتافات العنصرية أو غيرها من الحوادث من نفس النوع التي تتصاعد حدتها في الدوري الروسي.

وأضاف سميرتين: لم تكن هناك حوادث خلال كأس القارات، لأن كل مشجع يعلم أنه إذا حدث شيء ما، فإنه من السهل التعرف عليه، وأردف قائلاً: نحن بحاجة لإدخال المسؤولية الفردية للمشجعين لمنع دخول الأنصار الذين يخالفون القانون في الملعب.

تجدر الإشارة إلى أنه العديد من حالات العنصرية هزت كرة القدم الروسية في الأسابيع الأخيرة، ويأتي ذلك قبل أكثر من شهر على إنطلاق كأس العالم (من 14 يونيو إلى 15 يوليو).

ففي منتصف أبريل الحالي، وخلال مباراة في كأس روسيا، أصدرت جماهير سبارتاك موسكو هتافات عنصرية ضد نونو روشا لاعب فريق توسنو من الرأس الأخضر، ما دفع الاتحاد الروسي لمعاقبة النادي بمباراة في غياب جزئي للجمهور، وخلال الفترة نفسها، سمعت "شعارات نازية" في مباراة بالدوري بين زينيت سان بطرسبورغ وانجي محج قلعة، وفرض الاتحاد المحلي حينها غرامة قدرها 1300 يورو على زينيت.

كما فتح (فيفا) تحقيقا كإجراء تأديبي ضد الاتحاد الروسي بعد هتافات عنصرية سمعت خلال مباراة ودية بين روسيا وفرنسا في 2مارس الماضي، والتي طالت الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومواطنه عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة الإسباني.

وتعاني كرة القدم الروسية من العنصرية منذ أن بدأت الأندية بشراء لاعبين أجانب بعد انهيار الإتحاد السوفيتي سابقا في 1991.

وأفادت الشبكة الأوروبية لمكافحة العنصرية في كرة القدم عن تسجيل 89 حالة عنصرية وحوادث أخرى في الدوري الروسي موسم 2016 - 2017.

وتتساوى هذه المحصلة تقريبا مع الأرقام المسجلة في المواسم الثلاثة السابقة.

وسبق لأندية روسية، ينتمي بعضها إلى مدن تحتضن مباريات كأس العالم، أن تلقت عقوبات بسبب الهتافات العنصرية، ومنها سبارتاك بعد فوزه بكأس السوبر المحلية أمام غريمه لوكوموتيف موسكو في يوليو.