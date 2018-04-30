18 مايو.. موعد الإعلان عن قائمة إسبانيا في المونديال

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين أن مدرب المنتخب جولين لوبيتيغي سيكشف في 18 مايو عن التشكيلة التي ستشارك في مونديال 2018 من 14 يونيو الى 15 يوليو في روسيا.

وستعلن التشكيلة قبل يومين من المرحلة الأخيرة في الدوري المحلي "الليغا" التي تقام في 20 مايو، ولم يفصح الاتحاد عن تشكيلة نهائية من 23 أو أولية موسعة.

ومن المتوقع أن يختار مدربو المنتخبات المتأهلة الـ 32 تشكيلات موقتة من نحو 35 لاعبا في 14 مايو قبل أن يتم تقليص العدد إلى 23 لتصبح نهائية في 4 يونيو.

وكان فيسنتي دل بوسكي، سلف لوبيتيغي، اختار تشكيلة أولية من 30 لاعبا لمونديال 2014 في البرازيل، واستدعى قبل كأس اوروبا 2016 في فرنسا تشكيلة أولية من 25 لاعبا بينهم عدد كبير من الشباب قبل أن يستقر العدد النهائي على 23 لاعبا بعد الانخراط في معسكرات تدريبية للوقوف على مستوى المدعوين.

وأوقعت القرعة اسبانيا، بطلة العالم 2010 وبطلة أوروبا 2008 و2012، في المجموعة الثانية حيث ستبدأ مشوارها في روسيا بمواجهة البرتغال بطلة أوروبا حاليا في 15 يونيو بمدينة سوتشي.