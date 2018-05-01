أرسنال يربط مدافعه هولدينغ بعقد "طويل الأمد"

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء عن تجديد عقد مدافعه الإنجليزي روب هولدينغ لفترة طويلة، بعدما شارك في 42 منذ انتقاله قبل نحو عامين.



وانضم هولدينغ إلى أرسنال قادماً من صفوف بولتون واندرز في يوليو 2016، وساهم في فوز المدفعجية بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.



كما شارك هولدينغ في خمس مباريات مع منتخب الشباب الإنجليزي تحت 21 عاما، وساهم في وصول الفريق للمربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية العام الماضي في بولندا.