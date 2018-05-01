إنفانتينو يصر على مشاركة 24 نادياً في كأس العالم

ناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الجلسة التي عقدها في مقره في زيوريخ الاثنين، موضوع التعديل المقترح لكأس العالم للأندية والتي يسعى رئيس (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو لرفع عدد الأندية المشاركة فيها إلى 24 ناديا.

كما ركزت الجلسة التي جمعت الأمناء العامين للاتحادات القارية الستة على مشروع الدوري العالمي للأمم، وهي مسابقة جديدة من شأنها أن تجمع أكثر من 200 اتحاد من أعضاء الفيفا.

وقدمت الاقتراحات في الاجتماع الأخير لمجلس (فيفا) في بوغوتا عاصمة كولومبيا مارس الماضي، حين أعلن إنفانتينو أن مجموعة من المستثمرين بإمكانها ضمان عائدات تصل إلى 25 مليار دولار لهاتين المسابقتين.

وأشار الاتحاد الدولي في بيان صادر عنه إلى أن المحادثات تهدف إلى مواصلة الحوار والتعاون بين الاتحاد الدولي والاتحادات القارية، لتوفير معلومات إضافية وللرد على الأسئلة التي طرحت خلال اجتماع المجلس في بوغوتا. ويبدو أن اقتراحات إنفانتينو لا تجد الإجماع من الاتحادات القارية، إذ يواجه معارضة قوية من قبل الإتحاد الأوروبي (يويفا) الذي أنشأ دوري الأمم الخاص به وسيبصر النور في الخريف القادم، بينما لم يعلن (فيفا) عن أسماء المستثمرين.

واقترح إنفانتينو أن تجمع كأس العالم للأندية 24 ناديا وأن تقام كل 4 سنوات بدءا من 2021، بدلا من النظام المتبع حاليا بتنظيم البطولة كل عام وبمشاركة سبعة أندية. في المقابل يفرض الدوري العالمي للأمم، مع نهائيات بمشاركة 8 دول، تحرير مواعيد في الروزنامة العالمية، ما تسبب بانتقادات تجاه هذا الطرح.

ويأمل إنفانتينو أن يتوصل إلى اتفاق نهائي قبل كأس العالم في روسيا وبإمكانه أن يطلب عقد اجتماع استثنائي لمجلس (فيفا) قبل نهاية مايو المقبل وفقا لما أكدته بعض المصادر.