الاتحاد الإيطالي يتفق مع مانشيني لتدريب المنتخب

كشف تقرير إخباري يوم الثلاثاء أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم توصل إلى اتفاق مع روبرتو مانشيني ليتولى منصب المدير الفني للمنتخب الأول.

ويشغل مانشيني حاليا منصب المدير الفني لفريق زينيت سان بطرسبرغ الروسي ، ويتوقع أن ينتقل لتدريب المنتخب الإيطالي مع ختام الموسم الكروي المحلي في روسيا في 13 مايو ، حسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس".



ويبحث الاتحاد الإيطالي عن مدير فني جديد للمنتخب منذ إقالة جيان بييرو فينتورا إثر الإخفاق في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 المقررة بروسيا.

وذكرت "سكاي سبورتس" أن مانشيني التقى أليساندرو كوستاكورتا ، المفوض من الاتحاد الإيطالي لتعيين المدرب الجديد ، وجابرييلي أوريالي مدير المنتخب ، مساء الاثنين في العاصمة الإيطالية روما.



وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي ، الذي لم يتول أي منصب منذ إقالته من تدريب بايرن ميونخ الألماني في سبتمبر الماضي ، قد رفض عرضا لتدريب المنتخب الإيطالي.



وكان أنشيلوتي المرشح الأبرز لتدريب المنتخب الإيطالي خلفا للمدرب المؤقت الحالي للفريق لويجي دي بياجيو.