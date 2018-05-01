الرابطة الإيطالية تحقق في عنصرية جماهير الإنتر ضد ماتويدي

تحقق رابطة الدوري الإيطالي في تقارير تفيد بأن الفرنسي بليز ماتويدي لاعب يوفنتوس كان ضحية إعتداء عنصري خلال مباراة فريقه أمام إنتر ميلان في ملعب "جوزيبي مياتزا" في ميلان بالدوري الإيطالي السبت.



وكشف مسؤولو لجنة الإنضباط في الـ "سيري أ" الإثنين أن المراقبين الثلاثة الموجودين في "جوزيبي مياتزا" سمعوا هتافات عنصرية استهدفت الدولي الفرنسي واستمرت لبضع ثوان، وأتت الهتافات من المستويات الثلاثة لـ "كيرفا فيردي" التي تواجد فيها مشجعي إنتر ميلان، وبدأت بعد 55 دقيقة من صافرة بداية المباراة التي فاز فيها يوفنتوس 3-2.

وقال البيان الرسمي للرابطة: من الضروري الحصول على البيانات، حتى لو كانت تقريبية، مع تلقي تأكيدات أن الهتافات سمعت من جميع القطاعات الثلاثة من "كيرفا فيردي"، كما هو مبين في التقرير. وأضاف: تحديد العقوبة يقف على عدد المشجعين الذين شاركوا في الهتافات ومدى قوة الصراخ.



يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقع فيها ماتويدي ضحية لإساءة مشابهة، إذ سبق وتعرض مرتين هذا الموسم لهتافات عنصرية من قبل المشجعين في فيرونا وكالياري، وغُرم نادي فيرونا 20 ألف يورو (24 ألف دولار) مع حظر جزئي للملعب، لكن كالياري لم يعاقب على الرغم من أن النادي أصدر اعتذارا للاعب الفرنسي البالغ من العمر 31 عاما.



وانضم ماتويدي الذي خاض 64 مباراة دولية مع منتخب فرنسا إلى "السيدة العجوز" قبل بداية الموسم الحالي قادما من باريس سان جرمان الفرنسي، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف بقميص فريقه الجديد.



