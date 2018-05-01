مورينيو.. عاشق "الصراعات" وعدو الأجنحة

تعرض المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد إلى انتقادات واسعة بسبب استمرار تصرفاته المثيرة للجدل، على مستوى افتعال المشاكل مع اللاعبين في كل ناد يشرف على تدريبه، بعدما اعتبرت وسائل الإعلام أن الصراعات العنوان الدائم له، خصوصا مع الأسماء البارزة الذين دائما ما تُكتب نهايتهم على يد "السبيشل ون"، لاسيما أنه لا يمكث سنوات عديدة في النادي وسرعان ما ينتقل إلى فريق آخر.

وفي الوقت الحالي لا تبدو الأوضاع مستقرة في "الأولد ترافورد"، بعدما انتشرت تقارير عن رغبة عدد من لاعبي الفريق في الخروج من قائمة النادي بالانتقالات الصيفية المقبلة، وفِي مقدمتهم الدولي الفرنسي بول بوغبا، الذي لا يشعر بالراحة، رغم أنه كلّف خزينة النادي 89 مليون جنيه إسترليني كأغلى صفقة انتقال في 2016.

كما أن الأمور غير واضحة وضبابية بعض الشيء مع اللاعب الصاعد الإنجليزي راشفورد، في ظل عدم رضاه من عدد الدقائق القليلة التي يشارك بها، وتتوقع تكهنات صحافة مدريد أنه في طريقه إلى "السانتياغو" في صفقة تبادلية مع الويلزي غاريث بيل، وذات القصة أيضا مع اللاعب الفرنسي مارسيال بعدما كشفت الصحف البريطانية رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الفريق نهاية الموسم.

ويمتلك المدرب البرتغالي أرشيفا واسعا من الصراعات والخلافات مع العديد من اللاعبين، وسبق وأنهى المدرب البرتغالي قصة واين روني مع اليونايتد، بعدما أبعده من التشكيلة الأساسية وجرده من شارة الكابتنية، قبل أن يَصل المطاف باللاعب إلى إيفرتون الإنجليزي.

ويرى ميكيل دلياني الكاتب في صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن قصة مورينيو مع اللاعبين ليست جديدة، وذكر في تقرير صحافي: مسيرته مع الأندية دائما ما تكون قصيرة، إلا أن نفس القصص تتكرر مرارا مع كل ناد يشرف عليه.

وزاد: هناك العديد من أوجه الشبه ما بين ما يحدث بين مورينيو وبوغبا، وما حدث سابقا مع إيكر كاسياس الذي كانت أسباب حساسيته أكبر اتجاه مورينيو، وفي نهاية المطاف دائما ما يسعى البرتغالي لتحقيق الانتصار الشخصي.

وسبق ودخل العديد من النجوم في خلافات مع مورينيو خلال مشواره التدريبي، أبرزهم الإسباني إيكر كاسياس حارس بورتو البرتغالي، عندما كان مورينيو مدربا لريال مدريد، بجانب زميله السابق سيرجيو راموس في آخر موسم للمدرب مع ريال مدريد، والألماني مسعود أوزيل.

وفِي إنتر ميلان الإيطالي دخل في صدام مع الكاميروني صامويل إيتو والبرتغالي كواريزما وديفيد سوازو، بينما شهد تشيلسي الإنجليزي حدوث أكبر عدد من الخلافات، وكانت مع نجم مانشستر سيتي الحالي البلجيكي كيفين دي بروين، وأيضا مع البلجيكي الآخر لوكاكو هداف إيفرتون، بالإضافة لخلافه السابق مع مواطنه البرتغالي كارفاليو، وقبلها تسبب في رحيل ويليام غالاس من تشيلسي إلى أرسنال في 2006.

وأشارت صحيفة "التليغراف" البريطانية إلى أن معظم خلافات مورينيو تكون مع الأجنحة، لأنه يفقد الصبر بسرعة من الأجنحة التي لا تجيد الدفاع، وهو ما حدث مع الإسباني خوان ماتا في تشيلسي والكولومبي كوادرادو و المصري محمد صلاح، وأيضا مع دي بروين وكواريزما، وذكرت الصحيفة: يحب نوعية اللاعبين الذين يتمتعون بالقدرات الدفاعية حتى لو كانوا غير مبهرين مثل المقدوني بانديف.