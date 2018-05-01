بالصور.. حافلة برشلونة تجوب الشوارع احتفالاً بالثنائية

احتفل الآلاف من عشاق برشلونة الإسباني في شوارع كاتالونيا بالفوز بثنائية الدوري والكأس المحليين مع غصة الخروج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام روما الإيطالي.





وأعد النادي الكاتالوني الاثنين حافلة مكشوفة مرت بين المشجعين الذين ارتدوا قمصانا باللونين الأزرق والقرمزي وصفقوا طويلا، في حين كان الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني أندريس إنييستا والآخرون يحيون الحشود ويلتقطون الصور ويغنون "أبطال، أبطال".



وكان برشلونة أحرز لقب كأس ملك إسبانيا بفوزه على إشبيلية 5-صفر وأتبع إنجازه الأول بالفوز بالدوري بعد تغلبه على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 4-2 في المرحلة الرابعة والثلاثية بفضل ثلاثية لنجمه ميسي، محققا ثنائية الدوري والكأس في موسم واحد للمرة الثامنةفي تاريخه.



ورغم الإنجاز الجديد للنادي الكاتالوني إلا أن العرض التقليدي في وسط شوارع برشلونة كان أقل متابعة وإثارة من المعتاد. ويمكن ربط الأسباب إلى أن الحفل أقيم عشية الأول مايو مع رحيل العديد من سكان برشلونة، وبسبب الحزن الذي خيم على كاتالونيا إثر الخروج الأليم أمام روما في دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة ايابا صفر-3 على الرغم من الفوز 4-1 ذهابا.





ووصف أحد مشجعي برشلونة أنريك فيلالتا، البالغ من العمر 57 عاما، الموسم بالجيد، مضيفا: لكن يمكن أن نقول إن لقبين لا يكفيان، لأن كأس الملك ليست بالأمر المهم، والليغا جيدة. بينما مسابقة دوري أبطال أوروبا هي من ترفع الحماس، ويمكننا أن نخسر في الدور نصف النهائي أو في النهائي ولكن ليس في ربع النهائي أمام فريق أقل قوة.



وعلق خافيير جيبيلو (37 عاما): لقد أصبحنا متطلبين بعض الشيء، الخسارة أمام روما مؤلمة، ولكن سأمنحه برشلونة علامة جيدة بعد الفوز بالدوري والكأس.



وفاز برشلونة بلقب "الليغا" بدون أن يتعرض لأي خسارة لغاية الآن (26 فوزا مقابل 8 تعادلات)، كما أحرز اللقب للمرة السابعة في السنوات العشر الأخيرة، ورفع الكأس للمرة الرابعة على التوالي.