شاندونغ ينفي التعاقد مع أرسين فينغر

نفى شاندونغ لونينغ المنتمي للدوري الصيني الممتاز لكرة القدم إمكانية التعاقد مع أرسين فينغر بعد أن يرحل عن تدريب أرسنال في نهاية الموسم الجاري في إنجلترا.



وسيرحل المدرب الفرنسي عن أرسنال هذا الصيف بعدما قضى حوالي 22 عاما في النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز وثارت تكهنات عديدة حول مستقبله، ونفى شاندونغ تفكيره في التعاقد مع أرسين بدلا من مدربه الحالي لي شياو بينغ.



وقال شاندونغ في موقع "ويبو": نحن متعجبون من حديث أصدقائنا على الإنترنت أن السيد فينجر سينتقل إلى نادينا، هل نقوم بتحضير وجبة عشاء له؟ نخشى ألا يكون الأستاذ من محبي أسلوبنا في الشواء لذا لن ندعو، نشعر براحة كبيرة مع أستاذنا لي.



ويملك فينغر خبرة العمل في آسيا بسبب تدريب ناغويا غرامبوس الياباني قبل أن ينتقل إلى أرسنال في سبتمبر 1996، ويحتل شاندونغ المركز الثاني في الدوري الصيني بفارق نقطة واحدة عن الصدارة.

