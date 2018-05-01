شرط رونالدو للاستمرار في الريال.. تجاهل نيمار وجلب صلاح

اشترط كريستيانو رونالدو كبير هدافي ريال مدريد ودوري أبطال أوروبا عبر التاريخ على إدارة فريقه تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد للاستمرار، وطالباً من رئيس النادي تجاهل فكرة التعاقد مع البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، والتعاقد مع المصري محمد صلاح هداف ليفربول.

والتقى الرئيس فلورنتينو بيريز مع رونالدو لبحث تحسين عقده الاحترافي وضمان استمراره مع النادي العاصمي ورفع المبلغ الذي يتقاضاه سنوياً ليصبح مساوياً لما يستلمه غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، ووافق اللاعب على الاستمرار شريطة أن يتم تدعيم صفوف الفريق.



وطرح رونالدو أسماء لاعبين يطلب إضافتهم إلى الفريق في مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح والحارس الإسباني ديفيد دي خيا حامي عرين مانشستر يونايتد، والتخلص من بعض اللاعبين لضمان استمرار ريال مدريد في القمة.

وقال رونالدو للرئيس بحسب صحيفة "دياريو غول" الإسبانية إنه يرى خط هجوم ريال مدريد المستقبلي يتكون من ماركو أسينسيو على الناحية اليسرى، ومحمد صلاح يقود الجهة اليمنى، بينما يتواجد رونالدو كرأس حربة صريح في مركز رقم "9" ما يعني أن أيام غاريث بيل وكريم بنزيمة ضلعي مثلث "بي.بي,سي" الشهير وصلت إلى أواخرها.



وطلب رونالدو من بيريز أن يستمر زيدان مدرباً للفريق الأبيض الموسم القادم بغض النظر عن أي نتائج تم تحقيقها هذا الموسم، بسبب العلاقة الجيدة التي يحظى بها الاثنان، وقدرة المدرب الفرنسي على قيادة الفريق بشكل جيد رغم كل المتاعب التي واجهها.



وسرت أنباء عن رغبة نيمار بترك باريس سان جيرمان عقب أقل من عام على انتقاله إلى صفوفه قادماً من برشلونة بقيمة 222 مليون يورو، فيما بدأت الأندية الأوروبية البحث عن طريقة لضم محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وهداف الدوري.