ظروف مزعجة لاحقت نادال بسبب الإصابة

أقر الإسباني المصنف أول عالميا رافايل نادال بأنه مر بأوقات صعبة منذ مطلع السنة الحالية بسبب الإصابة، لكنه أكد أنه يشعر بحالة جيدة بعد عودته إلى الملاعب الترابية حيث لم يتعرض لأي هزيمة هذا الموسم.

وقال نادال في تصريحات إعلامية الثلاثاء :كانت أوقاتا مزعجة، لأنه يتعين عليك أن تتمتع بالصبر من أجل معالجة الإصابة.

ويأمل صاحب الـ (31 عاما) تحقيق لقبه السادس في دورة مدريد للماسترز التي تنطلق الHثنين، والثالث منذ مطلع 2018، بعد لقبي مونتي كارلو وبرشلونة في الأسبوعين الماضيين.

وHبتعد نادال عن الملاعب لنحو شهرين بين يناير أبريل لمعالجة إصابته التي عانى منها في منطقة الورك والتي لاحقته منذ أكتوبر الماضي وhجبرته على الانسحاب من الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.

إلا أنه أثبت تعافيه الكامل بعد عودته، وتوج بلقبه الحادي عشر في مونتي كارلو، والحادي عشر أيضا في برشلونة، من دون أن يخسر أي مجموعة على الملاعب الترابية التي تعتبر اختصاصه.

وكشف نادال: كان سلوكي جيدا من أجل محاولة الوصول إلى الموسم على الملاعب الترابية في أفضل طريقة ممكنة.

وتابع: بلوغ موسم الملاعب الترابية، وخوض أربع مباريات كاملة ليس الاستعداد المثالي، لكن بصراحة أشعر بأنني في حالة جيدة. إذ ما سارت الأمور من الناحية البدنية جيدا وحققت الفوز في المباريات، أعتقد بأني سأكون مستعدا.

وتأتي الدورات على الملاعب الترابية استعدادا لبطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس ثاني البطولات الأربع الكبرى والتي تنطلق بعد ثلاثة أسابيع، ويسعى الماتادور الإسباني إلى إحراز لقبها للمرة الحادية عشرة في مسيرته التي تشمل 16 لقبا في البطولات الكبرى.