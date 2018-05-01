كسواني: احتكار بث المونديال يمس حقوق المشاهد العربي

أكد الدكتور عامر كسواني، أستاذ القانون في الجامعة الأميركية بالإمارات، أن الحقوق المتعلقة ببث كأس العالم روسيا 2018 لم تُعرض للمنافسة، وأن القناة المحتكرة تستغل حاجة الشعوب العربية لمشاهدة البطولة.

وقال كسواني لنشرة أخبار الرياضة في "العربية: الاحتكار أمر مرفوض وممجوج، لدرجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 27 بأن كل شخص له حق الاشتراك حرا في حياة المجتمع الثقافية، والرياضة نوع من أنواع الفنون، ولأي شخص حق أصيل في الاستمتاع بهذه الفنون.



وزاد: الاحتكار يعني المساس بشيء أساسي يحتاجه المواطن العربي، وسلب حق المشاهد العربي مخالفة صريحة وواضحة، ولغاية الآن سعر الاشتراك غير محدد، ويتضح أن الشركة تبحث عن رفع الأسعار قبل أيام قليلة من بداية كأس العالم.



وأضاف: الرياضة ليست للأغنياء فقط، ومعظم الشعوب العربية فقيرة وهي لعبة الفقراء، ولابد من إتاحتها للشعوب التي غلبتها ظروف وأعباء الحياة، علما بأن المباريات لم تأخذ فكرة المصنف الفكري في المنطقة العربية وبعض الدول العربية.