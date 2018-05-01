كلوب يثق بقدرة ليفربول على تجديد عقود نجومه

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه يثق بتجديد عقود مجموعة كبيرة من لاعبيه البارزين، وذلك على خطى المهاجم روبرتو فيرمينو الذي وقع مع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز عقدا طويل الأمد دون تحديد فترته، بعدما أحرز 27 هدفا وصنع 16 في 50 مباراة خلال الموسم الجاري.



وقال كلوب للموقع الرسمي للنادي: هذه أخبار مهمة حقا لنا وجيدة جدا، وخطوة مهمةبكل تأكيد، لكن حتى روبرتو لا يمكنه أن يلعب وحده. وأردف : في الوقت الحالي كل لاعب يعرف خططنا. إنه الأول الذي جدد عقده لكن بكل تأكيد لن يكون الأخير.



وذكرت تقارير بريطانية أن ليفربول أقترب من تجديد عقود محمد صلاح وساديو ماني وراجنار كلافان وألبرتو مورينو، وساعد ثلاثي الهجوم فيرمينو وصلاح وساني النادي على الوجود في المركز الثالث بالدوري وبلوغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويحل ليفربول الأربعاء ضيفا على روما في إياب قبل نهائي دوري الأبطال بعدما فاز على أرضه 5-2 في ملعب أنفيلد الأسبوع الماضي.