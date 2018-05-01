كلوب يفقد "ذراعه الأيمن" قبل مواجهة روما

تلقى الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي ضربة موجعة قبل مواجهة مضيفه روما الإيطالي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إعلان مساعده البوسني-الصربي زيليكو بوفاتش تنحيه عن منصبه حتى نهاية الموسم لأسباب شخصية، وأكد ليفربول الاثنين أن بوفاتش سيغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم، في حين أفادت تقارير أن سبب رحيل بوفاتش يعود إلى توتر محتمل في علاقته مع كلوب.

ووصف كلوب مساعده بوفاتش بأنه "العقل المدبر" في مسيرته التدريبية، وغيابه تصرف غير مرغوب فيه لأن ليفربول يسعى إلى الدفاع عن تقدمه على روما 5-2 ذهابا من أجل بلوغ المباراة النهائية لدوري الأبطال، وأثيرت التكهنات الأحد بأن بوفاتش استقال من منصبه، لكن ليفربول رفض نفي الادعاء وشدد على أن مساعد كلوب ما زال موظفا في الريدز .

ويعتبر بوفاتش الذي كان متواجدا على مقاعد البدلاء في مباراة السبت ضد ستوك سيتي في الدوري الانكليزي، الذراع الأيمن لكلوب منذ 17 عاما، وسبق ولعب كلوب وبوفاتش معا في صفوف فريق ماينتس مطلع التسعينيات، قبل أن يعينه كلوب مساعدا له بعد أن أصبح مديرا فنيا لماينتس في 2001.

وبعدما اعادا ماينتس إلى الدرجة الأولى في نهاية موسم 2007-2008، انتقلا معا للإشراف على الإدارة الفنية لنادي بوروسيا دورتموند وساهما في تتويجه بلقب الدوري عامي 2011 و2012 وكأس ألمانيا عام 2012 وكأس السوبر الألمانية عامي 2013 و2014، بجانب وصافة دوري أبطال أوروبا 2013 قبل الانتقال إلى ليفربول.