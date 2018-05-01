لالانا يعزز صفوف ليفربول قبل مواجهة روما

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي الثلاثاء عن ضم لاعب الوسط آدم لالانا لقائمة الفريق الذي يستعد لملاقاة مضيفه روما الأربعاء، في إياب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

وتأتي عودة لالانا للملاعب بعد غيابه منذ مارس الماضي بسبب إصابة في أوتار الساق، لكن النادي أكد أن اللاعب سافر مع الفريق إلى روما، كما شهدت القائمة إنضمام المهاجم السنغالي ساديو ماني ،بعد إستبعاده من مواجهة ستوك سيتي السبت، وضمت القائمة أيضا القائد جوردان هندرسون، والمدافع ترينت ألكسندر أرنولد بعد تعافيهما من إصابة بسيطة. بينما يفتقد ليفربول في مباراة روما لجهود المدافع جو غوميز بسبب الإصابة في الكاحل.