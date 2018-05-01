مالك ويمبلي المحتمل: إنجلترا ستواصل اللعب في الاستاد

قال شهيد خان المرشح المحتمل لامتلاك استاد ويمبلي إن عملية الشراء ستعزز هدف إنجلترا في إحراز لقب كأس العالم وأكد أن الملعب العريق سيواصل استضافة مباريات كرة القدم الإنجليزية وفقا للعرض الحالي.



وتقدم الملياردير الأمريكي خان، الذي يملك نادي جاكسونفيل جاغوارز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية، بعرض لشراء ويمبلي من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في صفقة قدرتها تقارير بأنها تبلغ مليار جنيه إسترليني.



ووفقا لهذه الخطة فإن الاتحاد الإنجليزي سيواصل استخدام استاد ويمبلي لاستضافة مباريات المنتخب الوطني والمباريات النهائية للكأس وقال خان إن اسم الملعب لن يتغير.



وأبلغ خان هيئة الإذاعة البريطانية"بي.بي.سي": ويمبلي هو أساس ومهد كرة القدم الإنجليزية. سنرحب كثيرا بإقامة مباريات إنجلترا ونهائيات الكأس على ويمبلي.



وأضاف: سيملك الاتحاد الإنجليزي مبلغا ضخما يبلغ حوالي 600 مليون جنيه إسترليني يمكن استثمارها في المهمة الرئيسية للاتحاد الإنجليزي وتحقيق هدف كرة القدم الإنجليزية بإحراز لقب كأس العالم.



وتبلغ سعة استاد ويمبلي 90 ألف متفرج وتم افتتاحه في 2007 بعد إعادة تشييده مقابل 757 مليون جنيه إسترليني في نفس مكان الملعب الذي شهد فوز إنجلترا بكأس العالم 1966.