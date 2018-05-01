رينجرز يقيل مدربه.. وجيرارد مرشح لخلافته

أعلن نادي غلاسكو رينجرز الأسكتلندي لكرة القدم يوم الثلاثاء إقالة غرايام مورتي من تدريب الفريق ، وذلك عقب الهزيمة الثقيلة أمام سلتيك صفر - 5 مساء الأحد.

وذكر النادي في بيان : غرايام مورتي أعفي ، اعتبارا من صباح الثلاثاء ، من مهام منصب المدير الفني لفريق رينجرز.



ورددت تقارير إعلامية بريطانية أن النادي الأسكتلندي بدأ مفاوضات مع لاعب خط وسط المنتخب الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد ، المدرب الحالي لفريق الشباب بليفربول ، لتولي المهمة خلفا لمورتي.

وكان مورتي (43 عاماً) قد تولى تدريب رينجرز بشكل مؤقت في أكتوبر ثم تعاقد معه النادي في ديسمبر بعقد كان من المفترض أن يستمر حتى نهاية الموسم.

وأوضح النادي أنه أسند مهمة الفريق الأول للمدربين المساعدين جيمي نيكول وجوناتان جوهانسون في المباريات الثلاث المتبقية للفريق هذا الموسم.

وأضاف أن مورتي سيحصل على وقت للتفكير بشأن الخيارات المتاحة أمامه ، ومنها العودة لعمله في أكاديمية رينجرز.