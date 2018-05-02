أتليتكو مدريد يستعيد خدمات فيليبي لويس بعد غياب طويل

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أن الظهير الأيسر البرازيلي فيليبي لويس حصل على الضوء الأخضر للعودة مجددا الى الملاعب، وبات مستعدا لمواجهة أرسنال الإنجليزي في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس.

وجاء في بيان لأتلتيكو الساعي للـتأهل إلى المباراة النهائية بعد تعادله الإيجابي 1-1 ذهابا: بعد غياب دام سبعة أسابيع تلقى لويس الأربعاء الضوء الأخضر واستدعي من قبل المدرب دييغو سيميوني لمباراة الخميس.

وانتهت فترة النقاهة أسرع من المتوقع بالنسبة للاعب البرازيلي بعد أن توقع ناديه أن يغيب عن المستطيل الأخضر لفترة ثمانية أسابيع منذ خضوعه لعملية جراحية لعلاج كسر في قصبة الساق في مارس الماضي.

ومع إمكانية عودته للعب في الايام المقبلة، يستعيد فيليب حظوظه باستعادة لياقته البدنية ونمط المباريات وبالتالي بأن يكون ضمن قائمة اللاعبين البرازيليين الـ 23 للمشاركة في مونديال روسيا 2018 بين 14 يونيو و15 يوليو.

ولم يشارك لويس في المباراتين الوديتين لمنتخب بلاده ضد روسيا وألمانيا في 23 مارس و27 منه، بعدما كان ضمن التشكيلة التي استدعاها المدرب تيتي.

وتعرض لويس للإصابة خلال مباراة فريقه ضد لوكوموتيف موسكو الروسي في "يوروبا ليغ"، وخرج على حمالة قبل أن تثبت الفحوصات "إصابته في قصبة الساق اليسرى" بحسب بيان للنادي.