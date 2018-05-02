زيدان يبدي سعادته بثنائية بنزيمة في مرمى بايرن

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني سروره البالغ إزاء تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي ، مؤكدا أن الإصرار وعدم الاستسلام هما مفتاح النجاح لدى الفريق.



وتعادل الريال مع بايرن 2 -2 مساء الثلاثاء في مباراة الإياب بالعاصمة الإسبانية مدريد بعد أن فاز ريال مدريد على منافسه البافاري 2 - 1 ذهابا في ميونخ يوم الأربعاء الماضي ، ليتأهل الملكي حامل اللقب بنتيجة إجمالية 4 - 3 .



وبعد أن صعد الفريق للنهائي الأوروبي للمرة الرابعة خلال آخر خمسة مواسم ، بات زيدان على بعد خطوة واحدة من إنجاز غير مسبوق في تاريخ دوري الأبطال ، يتمثل في قيادة الفريق لإحراز اللقب للموسم الثالث على التوالي.



وقال زيدان: هذا النادي يحمل تاريخا حافلا ونحن نواصل كتابة التاريخ ، ريال مدريد لا يستسلم ، نحن ندرك الصعوبات ونثق في ما نقدمه ونكافح من أجل تحقيق أهدافنا.



وأضاف: كانت مباراة جنونية ، ولكنه أمر رائع من حيث العرض الكروي ، فقد أمتع الجماهير وأضاف إلى كرة القدم ، علينا تهنئة الفريق المنافس الذي قدم مباراة رائعة ، لم نستطع فرض أسلوبنا في الشوط الأول ، وتطور مستوانا كثيرا في الشوط الثاني.



واعترف زيدان بالمعاناة التي واجهها خاصة في الدقائق الأخيرة من المباراة ، وصرح قائلا : في كرة القدم يجب أن تعاني ، لا يمكن تحقيق أهداف في دوري الأبطال بلا معاناة ، والمعاناة تضفي مزيدا من الجمال على كرة القدم.



وأثنى زيدان على مواطنه كريم بنزيمة الذي سجل هدفي الريال ليثبت جدارته بثقة المدرب ، في ظل موجات من الانتقادات التي وجهت للاعب من وسائل إعلام وكذلك الجماهير خلال الفترة الماضية.



وقال زيدان: أشعر بالسرور له ، كنت أتوقع ذلك ، توقعت أن يسجل الأهداف ، وقد سجل لنا ثنائية ومنحنا فرصة التأهل ، إنه يعمل طوال الوقت ولا يستسلم.



كذلك أشاد زيدان بالكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى الريال والذي لعب دورا بارزا في تأهل الفريق حيث تصدى للعديد من الكرات الخطيرة خلال مباراة أمس ، والتي كانت كفيلة بانتصار كبير لبايرن ميونخ.



وقال زيدان: لدينا الحارس كيلور ونحن سعداء بذلك ، حراس المرمى يظهرون بشكل عظيم في مباريات كهذه ، لقد قدم لنا الكثير.. إنه يمنحنا كل ما لديه ، لذلك فهو حارس مرمى الريال.



من ناحية أخرى ، حذر زيدان من صعوبة المباراة النهائية المقررة في العاصمة الأوكرانية كييف في 26 مايو الجاري ، مشددا على أهمية الاستعداد الجدي لها.



ويلتقي ريال مدريد في النهائي ، الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي التي تحسم يوم الأربعاء عبر مباراة الإياب بين روما الإيطالي وضيفه ليفربول الإنجليزي علما بأن ليفربول فاز 5 - 2 في مباراة الذهاب بملعبه.



وقال زيدان: يفترض أن نشعر بالسعادة لأن التأهل إلى النهائي ثلاث مرات متتالية ليس أمرا معتادا ، ولكن علينا الآن تحقيق الهدف ، علينا الكفاح من أجل الحفاظ على اللقب.