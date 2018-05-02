فوستر يطلب من اللاعبين البقاء في وست بروميتش عند هبوطه

قال بن فوستر حارس وست بروميتش ألبيون إن ختام الموسم بشكل قوي، رغم التوقعات بهبوط الفريق من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، قد يقنع اللاعبين بالاستمرار مستقبلا ضمن التشكيلة.



وتحت قيادة المدرب المؤقت دارين مور حقق وست بروميتش فوزين في أربع مباريات بينما حقق المدرب آلان باردو فوزا واحدا في 18 مباراة قبل إقالته.



وأبلغ فوستر صحيفة اكسبريس أند ستار : أتمنى أن تقنع هذه السلسلة من النتائج الجيدة عددا أكبر من اللاعبين بالالتفاف حول الفريق ومساعدته حتى إذا تعين إعادة بناء الصفوف وضم عناصر جديدة.

ويتذيل وست بروميتش الترتيب برصيد 28 نقطة بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان وتتبقى له مباراتان لكن فوستر (35 عاماً) ربط مستقبله بالبقاء في النادي بالفعل ويتمنى أن يسير المزيد من اللاعبين على نفس الدرب.



وضرب فوستر مثالا بتجربة نيوكاسل يونايتد الذي احتفظ بأفضل لاعبيه وبالمدرب رفائيل بنيتز بعد الهبوط للدرجة الثانية ليعود لدوري الأضواء بشكل فوري.



وتابع فوستر: الهبوط مع الاحتفاظ بالزخم سيمنحنا قوة كما فعل نيوكاسل قبل عامين، فنحن نملك لاعبين قالوا بالفعل إنهم سيستمرون في الموسم المقبللمساعدة الفريق على العودة.



وسيلتقي وست بروميتش مع توتنهام رابع الترتيب يوم السبت المقبل.