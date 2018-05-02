مارسيلو: لمست الكرة بيدي.. والحكم حرم بايرن من جزائية

اعترف مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد بأنه كان محظوظا في عدم احتساب ركلة جزاء ضده خلال التعادل 2-2 مع بايرن ميونخ باستاد سانتياغو برنابيو وهو ما ساعد حامل اللقب على التأهل لنهائي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم بفوزه 4-3 في النتيجة الاجمالية يوم الثلاثاء.

وأوقف المدافع البرازيلي تسديدة يوشوا كيميش بذراعه داخل منطقة الجزاء في نهاية الشوط الأول والنتيجة تشير للتعادل 1-1 لكن الحكم التركي جونيت شاكر احتسب ركلة ركنية.

وكان كيميش منح بايرن التقدم لكن كريم بنزيمة تعادل سريعا للفريق الإسباني ثم جعل المهاجم الفرنسي النتيجة 2-1 لأصحاب الأرض في بداية الشوط الثاني بعدخطأ من الحارس سفين أولريتش.



وتعين على بايرن تسجيل هدفين آخرين حتى يتأهل لكنه نجح في تسجيل واحد فقط عن طريق جيمس رودريغيز.



وأبلغ مارسيلو الصحفيين: إنها لمسة يد، الكرة لمست يدي وأعتقد أنها ركلة جزاء. إذا قلت إنها لم تلمسني سأكون كاذبا، لكن هذه هي كرة القدم.



وأضاف: لا أتحدث عن الحكام لكن من الواضح أن في بعض الأحيان تأتي القرارات في صالحك وفي أوقات أخرى ضدك، لكن مهما كان ما يحدث فإن عليك لعب كرة القدم.



ولم يتم توجيه أي أسئلة ليوب هاينكس مدرب بايرن عن الواقعة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة ولا لمدرب ريال زين الدين زيدان رغم أن جيروم بواتينغ مدافع بايرن المصاب أبدى دهشته من عدم احتساب ركلة جزاء على مواقع التواصل الاجتماعي.



وطالب بايرن أيضا باحتساب ركلة جزاء عندما سقط مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي تحت ضغط من سيرجيو راموس قائد ريال مدريد

