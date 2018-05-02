هاينكس ينتقد حارسه.. ويطلب من ريال مدريد شكر نافاس

أشاد المخضرم يوب هاينكس، المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، بالكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، مؤكدا أنه لعب دورا رئيسيا في فوز الريال بمواجهة الفريقين وانتزاع بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعادل بايرن مع الريال 2 - 2 مساء الثلاثاء في مباراة الإياب بالعاصمة الإسبانية مدريد بعد أن فاز ريال مدريد على منافسه البافاري 2 - 1 ذهابا في ميونخ يوم الأربعاء الماضي، ليتأهل الملكي حامل اللقب بنتيجة إجمالية 4 - 3.

وأبدى هاينكس خيبة أمله من الأخطاء التي ارتكبها بايرن، لكنه لم يغفل الثناء عن نافاس الذي لعب دورا هائلا في تأهل الريال حيث تصدى للعديد من الكرات الخطيرة خاصة خلال المباراة، والتي كانت كفيلة بانتصار كبير لبايرن ميونخ.

وقال هاينكس: بالنظر إلى كلتا المباراتين، يتبين أننا كنا الفريق الأفضل، لذلك فالخروج مخيب للآمال بالنسبة لي وللاعبي فريقنا. وعليهم (ريال مدريد) أن يتقدموا بالشكر لنافاس الذي كان رائعا.

كذلك ألقى هاينكس باللوم على الخطأ الفادح الذي ارتكبه زفن أولريتش حارس البايرن في المباراة والذي استغله كريم بنزيمة ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

وقال هاينكس: كان أمرا صعبا بالنسبة للفريق أن يحقق الفوز بعد أن منح المنافس ما يعد بمثابة هدية، ولكن فريقنا أظهر روحا تنافسية هائلة، وضغطنا مجددا بعدها.

وواصل هاينكس الإشادة بأداء فريقه وألقى باللوم أيضا على الغيابات في صفوف بايرن بسبب الإصابات، وقال المدرب المخضرم، الذي سبق وقاد الريال للتتويج بدوري الأبطال كما قاد بايرن لثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال عام 2013: لم أشاهد مباراة بهذه الجودة لبايرن منذ فترة طويلة في ظل غيابات كهذه بسبب الإصابات، لم يكن لدينا خيارات بديلة كافية، فقد افتقدنا عناصر مهمة للغاية، ومع ذلك قدمنا مباراة رائعة وكرة قدم هجومية.

وتابع: افتقدنا خمسة لاعبين من الطراز الأول، ولكن اللاعبين الذين شاركوا في هذه المباراة استعرضوا قدرات هائلة، لذلك فلن أبحث عن العذر في حالات الغياب.

وكانت مباراة الثلاثاء هي الأخيرة لهاينكس في دوري الأبطال حيث يرحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري، ليواصل اعتزاله التدريب.

فقد أعلن هاينكس الاعتزال عقب قيادة بايرن للثلاثية في 2013 لكنه عاد من الاعتزال لينقذ موسم الفريق إثر إقالة كارلو أنشيلوتي في سبتمبر، وقاد بايرن للتتويج بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) للموسم السادس على التوالي.

وقال يوب: ليس لدي نية في العودة للتدريب، إنه موقف محسوم بالفعل، لن أعود، وبالتالي لن أقود فريقا في دوري الأبطال من جديد، فهذه مغامرة لا يخوضها الكثيرون وهم في الثانية والسبعين من العمر.