"فيفا" يقترح إقامة كأس عالم مصغرة بمشاركة 8 منتخبات

اقترح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة بطولة أشبه بكأس عالم مصغرة، بمشاركة ثمانية منتخبات، كل عامين دون المساس بنهائيات كأس العالم التقليدية.



وستكون البطولة الجديدة، التي تعرف باسم "الثمانية الكبار"، بمثابة الدور النهائي لمسابقة دوري الأمم حول العالم والتي تعد ضمن خطط طموحة لتطوير كرة القدم العالمية ويعتقد الفيفا أنه يمكن بيع حقوقها مقابل 25 مليار دولار لمدة 12 عاما.



وفي خطاب اطلعت عليه رويترز قال إنفانتينو، الذي أشرف بالفعل على زيادة عدد منتخبات كاس العالم من 32 إلى 48 بداية من نسخة 2026إن البطولة المقترحة ستقام في أكتوبر و نوفمبر من كل عام فردي بدءا من 2021.



وأضاف رئيس الفيفا أن هناك رغبة من مجموعة "جادة وقوية" من المستثمرين لدفع 25 مليار دولار مقابل حقوق هذه البطولة إضافة إلى نسخة معدلة لكأس العالم للأندية وبمشاركة 24 فريقا بدءا من 2021.



وفي المقابل ووفقا لهذا المقترح سيتم إلغاء كأس القارات التي تقام حاليا كل أربع سنوات قبل عام واحد من نهائيات كأس العالم، ولم يحدد الخطاب عدد منتخبات كل قارة في هذه البطولة المقترحة.



وقد يثير ذلك انتقادات بداعي تعقيد الفيفا للمنافسات الدولية والتقليل من قيمة بطولة كأس العالم الأكثر شهرة، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الفيفا.



وأسس بالفعل كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونظيره في أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي بطولة جديدة يطلق عليها دوري الأمم.



وفي الحالتين تتضمن البطولة كل المنتخبات الوطنية في المنطقةويتم تقسيم الفرق بناء على تصنيفها، وهناك صعود وهبوط بين منتخبات المناطق المختلفة كما يحدث فيمسابقات الدوري المحلية.



وستبدأ بطولة دوري الأمم الأوروبية الجديدة في سبتمبر المقبل. وستكون باقي القارات في حاجة إلى إقامة مسابقات مشابهة حتى يمكن تطبيق البطولة المقترحة.



وأكد إنفانتينو أن كل أرباح البطولة سيعاد توزيعها وقال: هذا يعني أن الفيفا كمؤسسة لن تستفيد ماليا من المسابقة.



وتابع: نعتقد أن هذا العرض يشكل فرصة ممتازة للقارات ولأعضاء الاتحادات ولكرة القدم بشكل عام.



وفي اقتراح منفصل يخص أوروبا عرض الخطاب إمكانية حصول كل عضو في الاتحاد القاري على مبلغ يصل إلى 50 مليون دولار مقابل المشاركة في نسخة واحدة من دوري الأمم الأوروبية رغم أن هذا المبلغ سيكون متاحا فقط لأعلى خمسة اتحادات في التصنيف.



وستحصل المنتخبات الخمسة التالية في التصنيف على مبلغ يتراوح بين 15 و20 مليون دولار بينما يحصل أقل 33 منتخبا في التصنيف على سبعة ملايين دولار فقط.