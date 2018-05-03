فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات على الجزائري إسلام سليماني مهاجم فريق نيوكاسل بتهمة السلوك العنيف في لعبة بدون كرة.
وتتعلق عقوبة سليماني ، المعار من ليستر سيتي ، بتدخله العنيف مع كريغ داوسون لاعب ويست برومويتش ألبيون خلال مباراة الفريقين يوم السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم ير حكم المباراة ، التدخل العنيف حينذاك ، ولكن التسجيلات التليفزيونية أظهرته، وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان أصدره يوم الخميس أن اللاعب تقبل التهمة لكنه ادعى أن العقوبة مبالغ فيها.
وتعني العقوبة نهاية موسم سليماني مع نيوكاسل ، حيث لا يتبقى للفريق في الموسم سوى ثلاث مباريات.
الاتحاد الإنجليزي ينهي موسم الجزائري سليماني
فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات على الجزائري إسلام سليماني مهاجم فريق نيوكاسل بتهمة السلوك العنيف في لعبة بدون كرة.