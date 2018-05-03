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الاتحاد الإنجليزي ينهي موسم الجزائري سليماني

المصدر: لندن - د ب أ
سليماني اتهم بالسلوك العنيف
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فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات على الجزائري إسلام سليماني مهاجم فريق نيوكاسل بتهمة السلوك العنيف في لعبة بدون كرة.
وتتعلق عقوبة سليماني ، المعار من ليستر سيتي ، بتدخله العنيف مع كريغ داوسون لاعب ويست برومويتش ألبيون خلال مباراة الفريقين يوم السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم ير حكم المباراة ، التدخل العنيف حينذاك ، ولكن التسجيلات التليفزيونية أظهرته، وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان أصدره يوم الخميس أن اللاعب تقبل التهمة لكنه ادعى أن العقوبة مبالغ فيها.

وتعني العقوبة نهاية موسم سليماني مع نيوكاسل ، حيث لا يتبقى للفريق في الموسم سوى ثلاث مباريات.

كلمات دالّة

#سليماني, #نيوكاسل, #الدوري الإنجليزي

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